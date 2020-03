Coronavirus, raccolta fondi per la Fondazione Busi

CASALMAGGIORE (19 marzo 2020) - Avviata una raccolta fondi a favore della Fondazione Busi. Promotore Gabriel Fomiatti, segretario del Listone. “In questo periodo di estrema emergenza, anche le Case di Riposo devono affrontare tante difficoltà per poter garantire la sicurezza dei propri ospiti e dipendenti - si legge nelle motivazioni -. Questa raccolta fondi, in accordo con il Cda della Fondazione Conte Carlo Busi, ha come finalità il reperimento di risorse per l’acquisto di dispositivi di protezione”. La raccolta viene effettuata tramite la piattaforma Gofundme CLICCA QUI

