Coronavirus, nel Viadanese altri 22 malati

VIADANA (18 marzo 2020) - Sono stati 22 i nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus nel territorio viadanese nella giornata del 18 marzo. In totale le persone colpite dall'epidemia nella zona sono salite a 158, il totale in provincia di Mantova è arrivato invece a 568. Viadana rimane sempre il centro con più contagi in assoluto.

Di seguito l'elenco dei paesi, il numero fa riferimento non solo alle persone contagiate, ma comprendere anche quelle guarite e quelle decedute.

VIADANA 72 CASI

DOSOLO 18

CANNETO SULL'OGLIO 14

SABBIONETA 12

RIVAROLO MANTOVANO 10

BOZZOLO, MARCARIA 8

COMMESSAGGIO, POMPONESCO 2

GAZZUOLO, SAN MARTINO DALL'ARGINE 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO