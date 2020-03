Non riceve le sigarette e dà uno schiaffo alla direttrice della comunità: denunciato

MARCARIA (17 marzo 2020) - Nella giornata di oggi i militari della Stazione Carabinieri di Marcaria hanno denunciato un ragazzo tunisino ospite presso la comunità “San Bartolomeo” di Ospitaletto per lesioni personali.

Il fatto risale a metà gennaio scorso quando il ragazzo, classe 2003 e sottoposto alla misura del collocamento in comunità, di fronte al diniego della direttrice per avere delle sigarette in più aveva dato in escandescenza buttando per aria tutto quello che era su una scrivania e poi colpendola con uno schiaffo. Il successivo intervento di una pattuglia dei carabinieri aveva calmato il ragazzo, mentre la donna si era fatta visitare presso l’ospedale di Asola.

Così, al termine degli accertamenti, il giovane è stato deferito per lesioni personali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.

