Coronavirus: Marcegaglia, i dipendenti regalano due ore di lavoro

CASALMAGGIORE (17 marzo 2020) - Due ore di lavoro destinate all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, in prima linea grazie al personale sanitario nel combattere e curare le persone che hanno contratto il Covid-19.

È quanto hanno deciso di fare le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) dello stabilimento Marcegaglia di Casalmaggiore. I referenti hanno organizzato una raccolta fondi dell’equivalente di due ore di lavoro, da devolvere direttamente all’ospedale Oglio Po, tramite l’associazione Amici dell’ospedale Oglio Po, realtà che sta facendo da convogliatore di offerte di tante associazioni piccoli o grandi che siano. Sulla cifra che verrà raccolta al momento non ci sono numeri certi, ma dato l’elevato numero di dipendenti, non sarà di poco conto.





