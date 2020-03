Coronavirus, 34 positivi in più nel Viadanese

VIADANA (16 marzo 2020) - Sono aumentati di 34 in un solo giorno i casi di positività al Coronavirus nel territorio viadanese. In totale in provincia di Mantova sono 456.

L'aumento più consistente a Viadana (16 casi) che presenta così 64 cittadini colpiti dal virus. A seguire Dosolo (17), Sabbioneta (12), Canneto sull'Oglio (10), Rivarolo Mantovano (8), Bozzolo e Marcaria (7), Commessaggio e Pomponesco (2), Gazzuolo e San Martino dall'Argine (1).

Con la positività di un cittadino di Gazzuolo adesso tutta l'area è colpita e nessuno paese ne è indenne.

