Coronavirus, Casalmaggiore: alle 18 le campane invitano alla recita del Rosario

CASALMAGGIORE (16 marzo 2020) - “Dalle 18, al suono simultaneo delle campane delle nostre chiese, reciteremo ognuno nelle nostre case il Santo Rosario”. Questo l’invito rivolto dalla Parrocchia di Santo Stefano e San Leonardo di Casalmaggiore ai fedeli in questi giorni di emergenza da Coronavirus. “Affidiamoci particolarmente a Maria Santissima, a lei ci dobbiamo consegnare e affidare l’anima dei nostri fratelli defunti. Per intensificare la nostra preghiera siamo invitati a stringerci come comunità parrocchiali”. Un’occasione di preghiera comunitaria cha va ad aggiungersi alla quotidiana santa messa celebrata da don Angelo nella sua abitazione e da don Arrigo nella Cripta del Duomo e all’invio della riflessione settimanale che viene fatta circolare ogni domenica sui social. Perché, dice l’avviso della Parrocchia, “dove due o tre sono riuniti nel mio nome – anche solo spiritualmente e virtualmente – io sono in mezzo a loro”.

L’invito giunge dai sacerdoti della comunità di San Leonardo e Santo Stefano di Casalmaggiore, don Claudio, don Arrigo, don Cesare e don Angelo, dalla quarantena a cui sono costretti dopo la scoperta che il parroco don Claudio Rubagotti ha contratto il temuto Covid-19. Nonostante l’isolamento in cui versano (don Cesare da alcuni giorni è ricoverato all’ospedale Oglio Po), sono riusciti a mantenere le chiese aperte quotidianamente e a non interrompere la bella opportunità che don Claudio ha voluto offrire ai cittadini casalesi, credenti e non, prima di venire ricoverato: l’esposizione del crocifisso, datato 1676, donato da Padre Francesco da Modena alla comunità e che da allora viene venerato per chiedere grazie durante pestilenze e alluvioni. Anche la chiesa di San Francesco è aperta tutto il giorno e al suo ingresso si invitano i pellegrini a far visita anche a San Sebastiano, piccola chiesa costruita come ex voto dopo la pestilenza del ‘600 e rimasta chiusa dopo il terremoto del 2012. «Andiamoci a pregare, come hanno insegnato generazioni di cristiani» è l’invito rivolto dal parroco alla comunità su un foglio esposto all’esterno del portone.

