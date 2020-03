Coronavirus, troppa gente in coda alle Poste: "State a casa"

PIADENA DRIZZONA (16 marzo 2020) - “Troppe persone vanno all’ufficio postale”. Il sindaco Matteo Priori torna a chiedere a tutti di restare a casa: “Stamattina - racconta - ne ho contate 12, intorno a mezzogiorno, in attesa all’aperto. Qualcuno mi ha persino chiesto se il Comune non può far mettere una panchina. Ecco, voglio rivolgere un invito accorato, in particolare alle persone anziane: restate a casa. I pagamenti delle bollette potranno essere effettuati più avanti, sono stati prorogati i termini per via dell’emergenza. E’ molto più importante restare a casa, in questo momento. Tra l’altro, c’è un clima che favorisce le malattie da raffreddamento, perché al sole si sta bene ma all’ombra fa ancora freddo, ed è un attimo ammalarsi. Cosa che in questa fase non aiuta di certo. Per cui vi prego, restate a casa”.

