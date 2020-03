Coronavirus, Casalmaggiore: indicazioni per la raccolta rifiuti

CASALMAGGIORE (16 marzo 2020) - Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici in tempi di Coronavirus? Casalasca Servizi Spa si è fatta carico di diffondere presso la cittadinanza le regole. “Si tratta - spiega il presidente Matteo Rossi - di indicazioni provenienti dall’Istituto Superiore di Sanità, che spiegano nel dettaglio come comportarsi, a seconda che si sia positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria oppure no”.

Ad esempio viene raccomandato che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Ci sono poi indicazioni per i soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria, cioè quelle di non interrompere la raccolta differenziata. A scopo cautelativo, fazzoletti o rotoli di carta, mascherine o guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

“Casalasca Servizi Spa svolge un servizio a rilevanza pubblica e continua ad effettuarlo regolarmente”, osserva Rossi. “Per questo, se è doveroso un plauso a tutti gli operatori sanitari, mi sento di estenderlo anche ai nostri dipendenti”, aggiunge il presidente di Casalasca Servizi spa.

