Coronavirus, la presidentessa del Busi: 'Siete voi l’anima della Fondazione'

CASALMAGGIORE (16 marzo 2020) - «Cari dipendenti, nulla di quello che state facendo è dato per scontato; siete l’anima della fondazione. Non dimentichiamo che i nostri anziani sono come foglie d'autunno, che anche un vento non troppo forte rischia di spezzare; quello che c'è fuori è un uragano». Sono parole intense quelle che la presidentessa della Fondazione Conte Carlo Busi, Roberta Bozzetti, rivolge in questa fase di emergenza ai suoi collaboratori per quanto fanno: «Desidero, a nome del consiglio di amministrazione della fondazione, unirmi al coro dei ringraziamenti rivolti a coloro che affrontano in prima linea l'emergenza Covid-19, senza se e senza ma. Il grazie è rivolto a tutto il nostro personale, al quale in epoca non sospetta si cominciava a chiedere un grande sforzo organizzativo, alla luce della scelta, per taluni impopolare, di chiudere ai visitatori e al loro prezioso aiuto. Un pensiero anche ai congiunti degli ospiti: «Il grazie va ai parenti che da lontano soffrono, ma comprendono». E «un grazie va a chi alla luce delle ingentissime spese, sostenute in breve tempo, per gli introvabili dispositivi di protezione, ha dato il proprio contributo economico. Un grazie alle volontarie. Grazie a tutti, nessuno escluso», concludono la presidente e il cda dell’ente di via Formis.

