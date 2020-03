Coronavirus, circolano senza validi motivi: cinque denunciati

VIADANA (15 marzo 2020) - Sono cinque le persone denunciate dalla polizia locale per aver violato il decreto del presidente del Consiglio per contenere il Covid-19. E' l’assessore ai Servizi Sociali Romano Bellini a fare un quadro delle attività svolte dalla polizia locale di Viadana in relazione all’emergenza Coronavirus. “Da giovedì 12 sono state effettuate, tutti i giorni, due postazioni di controllo - una al mattino e una al pomeriggio - per un totale di sei posti di blocco, controllando 97 persone. I vigili hanno richiesto a 28 persone di compilare l’autocertificazione - visto che ne erano sprovviste - mentre 5 sono state denunciate appurato che circolavano violando il decreto del presidente del Consiglio. Sono state controllate anche 165 attività sul territorio risultate tutte in regola in quanto adottavano le misure corrette al contenimento del Covid-19”.

Continua Bellini: “Rinnovo a tutti i cittadini Viadanesi l’invito a stare in casa ricordando che è possibile uscire solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità reali. Fra queste ultime rientra lo spostamento per effettuare la spesa per beni di prima necessità o per andare in farmacia. Come amministrazione da subito abbiamo instaurato un servizio di consegna a domicilio di generi di prima necessità per le persone in situazione di isolamento e privi di una rete di sostegno e per le persone cosiddette “fragili “ ad oggi il numero da effettuare in caso di bisogno è lo 0375 786257 attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 17, risponderà L’azienda Speciale Consortile Oglio Poche provvederà là dove ne sia riscontrata la necessità a dare indicazioni ai cittadini per accedere a tale servizio. Le nostre pattuglie rimarranno impegnate sul territorio anche nei prossimi giorni per effettuare i relativi controlli”, conclude Bellini.