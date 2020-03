Coronavirus, da Viadana a Mantova per la spesa: denunciato

VIADANA (15 marzo 2020) - Un cittadino marocchino residente a Viadana è stato fermato dai carabinieri di Mantova nel capoluogo virgiliano ed è stato denunciato per violazione del divieto di spostamento. L'extracomunitario si è giustificato affermando che voleva fare la spesa in un negozio etnico che si trovava, appunto, in città e non a Viadana.

