Coronavirus, appello di un papà di San Giovanni in Croce a donare alla Padana Soccorso

SAN GIOVANNI IN CROCE (15 marzo 2020) - «Non facciamo finta di niente, ogni contributo può essere importante... io che nella vita ho avuto il loro bisogno quella notte, quando il mio grido d’allarme è stato da loro accolto, si sono precipitati e hanno fatto l'impossibile x salvare la mia Martina.... uomini donne ragazzi: a ognuno di essi, professionale e attento, andrà sempre il mio rispetto, il rispetto di un papà che oggi non può più stringere tra le braccia la sua bambina. Ma posso stringere loro...». Parole forti quelle che Menotti Paturzo ha inviato all’associazione Padana Soccorso per invitare i cittadini ad aderire alla raccolta fondi lanciata nei giorni scorsi. «Nei momenti dove tutti stiamo bene è difficile pensare che c’è qualcuno impegnato a salvare vite. Immaginatevi in un momento di criticità come questo dove le emergenze si susseguono. Oggi loro hanno bisogno di noi e non solo dei nostri grazie. Pensate a quanto potete essere utili dando anche una piccola somma che insieme a tante altre possono arrivare a tanti zeri. Purtroppo i soli grazie non sono sufficienti; le ambulanze hanno bisogno della benzina, vanno ogni volta dopo un’uscita ricaricate di tutti i materiali che vengono usati per salvare vite e tutto questo a un costo. Non facciamo finta di niente perché ahimè tutti noi possiamo un giorno averne bisogno. Non facciamo come fanno gli altri, pensando che non tocca a noi. Loro sono qui per noi. Tanto vi chiedo in questo momento di estrema crisi, solidarietà e un piccolo contributo economico. Aiutiamo chi aiuta». Chi non potesse usufruire di conti bancari può sempre donare in busta sigillata direttamente in sede.

