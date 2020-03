Coronavirus, controlli dei Cc di Viadana: aumentano i denunciati

VIADANA (14 marzo 2020) - Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da Coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati numerosi i posti di controllo dei militari, in tutte le zone della giurisdizione, soprattutto sulle principali arterie stradali. Ed aumenta anche il numero dei denunciati per l’inosservanza di questi provvedimenti: un altro ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art.650 del codice penale). Il giovane infatti è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Acquanegra sul Chiese, mentre era alla guida della sua autovettura, senza riuscire a fornire un motivo valido riguardo al suo spostamento.

