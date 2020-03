Un villaggio al posto dei ruderi

VICOBELLIGNANO (14 marzo 2020) - Al posto dell’edificio demolito ieri mattina a Vicobellignano c’è in previsione, da parte dell’impresa edile I.S. di Iannò & Scandiani snc di Casalmaggiore, la realizzazione del villaggio «Le sette dimore», costituito da ville bifamiliari in classe A4, una nuova area residenziale destinata a riqualificare l’area che con la presenza dell’immobile abbattuto si presentava in uno stato piuttosto malandato. Le unità abitative in classe A4, a basso consumo energetico e ad alta efficienza, rientrano nel punto più alto della scala di classificazione della prestazione energetica.

