Coronavirus, Casalmaggiore: il grazie del sindaco al personale dell’Oglio Po

CASALMAGGIORE (13 marzo 2020) - "In questo momento l'Ospedale Oglio Po ha forte bisogno di aiuto. I suoi operatori, medici e infermieri, OSS, ma anche personale amministrativo, impresa pulizie, stanno lavorando con turni massacranti in modo eroico, purtroppo l'emergenza durerà ancora per un po' di settimane". A scriverlo, sulla sua pagina Facebook, è il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni. "Come rappresentante della Comunità - continua il sindaco - mi sento di ringraziarli e mi auguro che chi di dovere provveda ad un riconoscimento che non sia una pacca sulla spalla o una medaglietta. Ringrazio altresì tutti coloro, privati, aziende, che stanno provvedendo ad una mobilitazione generale per dare fondi e materiale al nostro ospedale. Sono molti, danno forza e linfa vitale a chi sta lottando per salvare vite umane. Nel momento del bisogno e delle difficoltà si capisce quanto è grande una Comunità. Grazie di cuore", conclude Bongiovanni.

