Coronavirus, esce in quarantena e va sul trattore: denunciato

VIADANA/MARCARIA (13 marzo 2020) - Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da Coronavirus. Nella giornata di ieri e di oggi sono numerosi i posti di controllo dei militari, in tutte le zone della giurisdizione, soprattutto sulle principali arterie stradali. Ed aumenta anche il numero dei denunciati per l’inosservanza di questi provvedimenti: altre 3 persone infatti sono state deferite all’Autorità Giudiziaria di Mantova per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art.650 del codice penale).

Il fatto sicuramente più grave riguarda un 63 enne di Marcaria, che nonostante fosse in quarantena, con l’obbligo di rimanere a casa, è stato trovato dai Carabinieri della Stazione di Marcaria alla guida del proprio mezzo agricolo, mentre circolava sulla strada provinciale.

Ad Acquanegra altri due uomini denunciati, controllati mentre si trovavano in auto per futili motivi; erano andati a lavare la macchina e a fare un giro per il paese.

