Pgt, le proposte dei cittadini

CASALMAGGIORE (13 marzo 2020) - Nel tempo cambiano le normative e le necessità e così anche il Piano di Governo del Territorio (l’ex piano regolatore) ha bisogno di essere adeguato. Ecco perché la giunta comunale di Casalmaggiore ha approvato una delibera con cui dispone l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione ed approvazione della prima variante generale al Pgt vigente, oltre a confermare la necessità di una migliore riproposizione delle parti e degli articoli delle norme tecniche, nonché individuare i processi di «rigenerazione urbana e territoriale».

Occorre ricordare che il Comune di Casalmaggiore è dotato di un Pgt approvato definitivamente dieci anni fa, per la precisione il 26 gennaio 2010, reso efficace dalla pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 30 giugno dello stesso anno. Da quel momento sono state approvate delle varianti parziali, relative a specifici punti. Adesso è giunto il momento di un aggiornamento globale, anche perché la legge per il Governo del Territorio (legge regionale 11 marzo 2005 n. 12) è stata ripetutamente variata ed integrata, determinando altresì nuove disposizioni urbanistiche. In più occorre che gli strumenti urbanistici siano coerenti rispetto al Piano Territoriale Regionale.



Ulteriori indicazioni saranno desumibili dal sito web del Comune di Casalmaggiore all’indirizzo www.comune.casalmaggiore.cr.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO