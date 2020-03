Coronavirus, richiamo alla responsabilità individuale sulla rotonda Po

CASALMAGGIORE (12 marzo 2020) - Un richiamo molto visibile, in relazione alla diffusione del Coronavirus, è comparso nei pressi della rotonda Po. Un telo bianco con la scritta ‘Andrà tutto bene se io resto a casa!!!’. Ad appenderlo, all’incrocio tra la provinciale 358 Castelnovese e via Porzio, una famiglia, in particolare una mamma con i suoi figli.

