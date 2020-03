Coronavirus, tutti in fila a Viadana per fare la spesa

VIADANA ( 12 marzo 2020) - Tutti in fila per fare la spesa al supermercato Famila di Viadana, all’indomani delle nuove e più severe disposizioni in merito al contenimento del Coronavirus. Diversi cittadini si sono recati a fare scorte di cibo, in fila indiana, con i carrelli, ad aspettare il proprio turno per entrare.

