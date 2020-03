Coronavirus: controlli serrati dei carabinieri, 4 denunciati

VIADANA (12 marzo 2020) - Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da Coronavirus. Nella giornata di ieri sono stati numerosi i posti di controllo dei militari, in tutte le zone della giurisdizione, soprattutto sulle principali arterie stradali.

Ed aumenta anche il numero dei denunciati per l’inosservanza di questi provvedimenti: altre 4 persone infatti nella giornata di ieri sono state deferite all’Autorità Giudiziaria di Mantova per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art.650 del codice penale).

Due uomini infatti sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Sabbioneta, perché a bordo della propria autovettura non hanno fornito giustificazioni valide per il loro spostamento.

Altre due persone sono state invece denunciate a piede libero dai militari della Stazione di Viadana perché si trovavano a Viadana per trovare parenti e amici.

