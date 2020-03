Pro loco e Comune lanciano una piattaforma geolocalizzata per commercianti e cittadini

CASALMAGGIORE (12 marzo 2020) - Una piattaforma geolocalizzata - www.casalmashopping.it -, gratuita sia per gli esercenti sia per i cittadini, nella quale tutti i negozi, gli artigiani e i professionisti possono inserire la propria attività, corredata di foto, orari e servizi offerti. Questa l’iniziativa messa a disposizione dalla Pro loco. In seguito all’appello ai commercianti lanciato dal consigliere comunale al Commercio Martina Abelli, si è avviata una collaborazione tra esercenti, Comune e l’associazione guidata da Liliana Cavalli, collaborazione che fa seguito ad una serie di iniziative comuni, come quelle dello scorso Natale. Con il nuovo sistema web l’utente può ricercare ciò che gli serve in base alla categoria merceologica e alla posizione, visualizzare su una mappa i risultati trovati in ordine di vicinanza, conoscere le modalità di acquisto, pagamento e vendita. Un servizio di questo tipo diventa ancora più importante in quanto il cittadino, a cui oggi è chiesto di rimanere a casa, può sapere rapidamente quali negozi effettuano consegna a domicilio e ritiro merce in negozio, per ridurre il più possibile i contatti.

Per qualsiasi domanda o richiesta vi invitiamo a contattarci agli indirizzi marti.abelli@libero.it oppure mirko@oerre.net

