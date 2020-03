Coronavirus, scatta l’allarme medici di base

CASALMAGGIORE (12 marzo 2020) - Medici di medicina generale a casa perché ammalati o in quarantena. Stanno vivendo un momento di difficoltà anche i medici di famiglia del distretto di Casalmaggiore che si trovano sotto pressione per l’aumento di casi di semplice influenza e per pazienti con potenziale o effettivo Coronavirus. Attualmente sui 26 medici di base del distretto di Casalmaggiore, sono 3 quelli non in servizio. Per sopperire a queste mancanze l’ATS Valpadana si attrezza mandando dei sostituti, mentre se il medico fa parte di una rete sono i colleghi, già comunque oberati dal loro lavoro, a farsi carico anche dei suoi pazienti. L’emergenza sanitaria, infatti, sta interessando da vicino non solo gli operatori degli ospedali o quelli che lavorano sulle ambulanze, ma anche i medici di famiglia, figure sanitarie fondamentali e di riferimento per il territorio, che spesso per prime hanno a che fare con i casi positivi ufficializzati poi negli ospedali. «Non abbiamo le mascherine tipo 3: le visite a domicilio con quelle chirurgiche e un camice di plastica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO