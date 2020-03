Al Carlo Poma 200 mila euro da Fondazione Marcegaglia

MANTOVA (11 marzo 2020) - La Fondazione Marcegaglia ha deciso di donare 200 mila euro all'ospedale Carlo Poma di Mantova. La somma servirà per finanziare 10 posti letto di terapia d'urgenza e due apparecchiature di radiologia. I vertici del gruppo - che ha uno stabilimento anche a Casalmaggiore - hanno contattato nelle scorse ore l'ospedale di città e chiesto quali erano le esigenze più immediate. Da qui la donazione che darà nuova linfa alla squadra di medici e infermieri che da settimane sono in prima linea per curare centinaia di persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO