Coronavirus, Casalmaggiore: da giovedì 12 nuove modalità di accesso ai Servizi demografici e al Centro Servizi al Cittadino

CASALMAGGIORE (11 marzo 2020) - La diffusione inesorabile del Coronavirus ha imposto al Comune di adottare delle nuove modalità di accesso ai Servizi Demografici e al Centro Servizi al Cittadino. Al fine di impedire il formarsi di assembramenti di cittadini tanto all'interno di tali uffici, quanto all'esterno a seguito dell'accesso contingentato, l'accesso al CSC e ai Servizi Demografici (Ufficio Anagrafe e Ufficio Stato Civile) a partire da domani, giovedì 12 marzo, avverrà unicamente previo appuntamento telefonico o mezzo e-mail ai seguenti contatti:

Anagrafe e stato civile:telefono 0375 284460; e mail: anagrafe@comune.casalmaggiore.cr.it.

CSC: telefono 0375 284496; e-mail: csc@comune.casalmaggiore.cr.it

Gli addetti di tali uffici saranno a disposizione dei cittadini per prenotare gli appuntamenti o per fornire loro ogni genere di consulenza telefonica nei seguenti giorni ed orari:

da lunedì a sabato 08:00 - 12:45 - giovedì 07:15 - 18:45 continuato

Il Comune invita i cittadini a tutelare la propria salute uscendo dalla propria abitazione unicamente per il disbrigo di pratiche urgenti e non differibili.