Coronavirus, il sindaco di San Martino dell'Argine: 'Commercianti, valutate la chiusura'

SAN MARTINO DALL'ARGINE (10 marzo 2020) - "Invito tutte le attività di San Martino dall'Argine, esclusi alimentari e farmacia, a valutare già da domani la chiusura. È un invito ovviamente, non un obbligo, ma che va nella direzione di limitare il più possibile i contagi". E' l'appello lanciato nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo, da parte del sindaco di San Martino Alessio Renoldi tramite la pagina Facebook del Comune.

"Che ci piaccia o no, siamo in guerra, ma non è una guerra di quelle che siamo abituati a leggere sui libri di storia, perché il “coprifuoco” ci viene imposto dal buonsenso. Ci sono migliaia di medici e infermieri che si stanno facendo in quattro per noi, non vanifichiamo questo lavoro. Ognuno di noi ha una grande chance, quella di salvare la vita ad altre persone, sfruttiamola. Restare in casa in questo momento, è un atto di eroismo, facciamolo. Non si scherza più adesso. Non ci chiedono di partire per il fronte, ma di stare a casa sul divano. L’opinione di chi la pensa diversamente adesso non è sul tavolo, l’unica cosa che conta è seguire le leggi dello Stato e della comunità scientifica. Siamo seri, e consapevoli. Fra qualche settimana tutto sarà finito, e ci guarderemo allo specchio più fieri di noi. Diamo il nostro piccolo grande contributo".