Coronavirus, ultraottantenne di Piadena muore al Poma di Mantova

PIADENA DRIZZONA (10 MARZO 2020) - Settima vittima del Covid-19 all'ospedale Poma di Mantova. La vittima è un ultraottantenne di Piadena ricoverato all'ospedale di Mantova nello scorso fine settimana in condizioni molto precarie e con la febbre molto alta. L'anziano, negli ultimi mesi, era stato più volte ricoverato in ospedale. Soltanto quando è stato ricoverato all'ospedale Poma è stato sottoposto al tampone. Purtroppo il paziente non ce l'ha fatta ed è morto oggi. Dei sette deceduti, i mantovani restano tre.