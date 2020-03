Coronavirus, il sindaco di Gussola: 'Grazie ai nostri commercianti per la spesa a domicilio'

GUSSOLA (10 marzo 2020) - In questo momento di emergenza anche a Gussola è stato istituito il servizio delle spesa a domicilio per persone anziane over 65, in situazione di disagio o di solitudine. Tanti commercianti si sono resi disponibili per aiutare la comunità in questo periodo. Il sindaco Stefano Belli Franzini esprime gratitudine: "Ringrazio di cuore i nostri commercianti per la disponibilità dimostrata in questo momento delicato e difficile, un sostegno importante per la nostra comunità. Come amministrazione stiamo attivando anche altre iniziative, con la disponibilità di associazioni e volontari. Appena definite saranno rese note le altre iniziative".Inoltre il sindaco ricorda:"Come detto nei giorni precedenti gli ospedali, i medici, gli infermieri le autorità sanitarie, le autorità civili, i volontari, stanno facendo uno sforzo immenso per tutelare la nostra è la vostra salute. A tutti è richiesto un piccolo sacrificio, quello di spostarsi solo se strettamente necessario. Anche i giovani devono fare la propria parte, rimanete a casa fate un minimo di sacrificio, pensate un secondo a quelle persone che stanno lottando tra la vita e la morte, e quelle che stanno lavorando senza sosta per salvarle! Gli ospedali sono davvero al limite! Nel prossimo periodo state a casa, tutelate veramente voi stessi per tutelare gli altri. Se vi saranno nuovi e maggiori aggiornamenti non esiterò ad informarvi".