Coronavirus, servizio di ascolto: due nuovi numeri

CASALMAGGIORE (10 marzo 2020) - Consorzio Casalasco Servizi Sociali, Comuni e associazioni di volontariato in azione per aiutare le persone che ne hanno bisogno. “I numeri delle persone contagiate - afferma il direttore del Concass Katja Avanzini - purtroppo stanno aumentando di giorno in giorno e di conseguenza anche le persone in isolamento precauzionale sono sempre di più. A fianco della fondamentale presenza sanitaria è necessario approntare aiuti per le persone che non possono contare su aiuti familiari e amicali e che si trovano in isolamento. Inoltre la nostra attenzione deve essere volta alle persone anziane che sono le più colpite dall’emergenza derivante dal contagio del Coronarivus Covid19. A tutti i cittadini è rivolto l'invito della autorità a restare a casa e ancor di più questa indicazione è valida per anziani e soggetti in condizione di fragilità. Con la collaborazione delle amministrazioni comunali, del Consorzio Casalasco Servizi Sociali e delle associazioni di volontariato, tra cui Auser, abbiamo istituito due numeri per segnalare problematiche e necessità sociali e quotidiane”.

I numeri da contattare sono 379 1895534 e 379 1893038. Dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.

