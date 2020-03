Tempo e usura, via al restauro dell’organo

RIVAROLO MANTOVANO (11 marzo 2020) - Sono iniziati ieri mattina, con lo smontaggio delle canne, i lavori di restauro dell’organo della chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Rivarolo Mantovano. Lo strumento è del 1882 ed è stato realizzato (opera numero 192) dalla ditta fratelli Lingiardi di Pavia. I Lingiardi hanno realizzato molti strumenti tra i quali anche gli organi di Bozzolo, Commessaggio, Cicognara e Dosolo. Nella Seconda guerra mondiale l'organo subì danni dalle bombe ma è stato utilizzato fino a oggi.

«Il preventivo di spesa – commenta il parroco don Ernesto Marciò affiancato da Angelo Strina che ha seguito in prima persona la fase preparatoria dei lavori – è di 68.772 euro; la metà è giunta come contributo a fondo perduto da parte della CEI tramite l’8 per mille, inoltre si aggiungo circa 6 mila euro di spese varie. Il totale della cifra che graverà sulle casse della parrocchia è di 40 mila e 386 euro e confido nella generosità dei parrocchiani». Ad eseguire i lavori Silvio Micheli, dell’omonima ditta di Volta Mantovana.





