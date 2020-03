Duomo, l’allarme viene dal cielo

CASALMAGGIORE (11 marzo 2020) - Con l’arrivo della grande autogru di una ditta privata, ieri pomeriggio sono iniziati i lavori urgenti di messa in sicurezza del campanile del Duomo di Santo Stefano a Casalmaggiore dove si è pericolosamente piegato un elemento decorativo a palla che sorregge una croce.

Per poter procedere è stato necessario, da parte del responsabile del settore vigilanza Silvio Biffi, emettere una ordinanza per l’istituzione di un transito vietato in via Formis dalle 13 alle 18 di ieri e dalle 7 alle 20 di oggi. Questo perché «i lavori avverranno mediante l’utilizzo di autogru di ingombranti dimensioni, con occupazione dello spazio antistante la scalinata del duomo e della carreggiata di via Formis (via regolamentata a senso unico di marcia) con un restringimento della stessa tale da impedire il transito veicolare.

