Coronavirus, il sindaco attiva il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

CASALMAGGIORE (10 marzo 2020) - Il sindaco Filippo Bongiovanni, con proprio decreto, ha deciso l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, di cui al vigente Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, “al fine di seguire l'insorgere di eventuali emergenze sanitarie e di assicurare nell'ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di assistenza”.

Una decisione legata all'emergenza Coronavirus. Il C.O.C. è ubicato presso la Sala Giunta in municipio ed è composto dal sindaco o da un assessore con delega, in assenza del primo, che presiede il Centro Operativo, il responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione del Patrimonio Uberto Ferrari, chiamato a tenere i rapporti fra i componenti del C.O.C. e la verbalizzazione delle riunioni; il responsabile del Settore Servizi sociali Noemi Zaffanella in relazione a Sanità e assistenza alla popolazione; il coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile Il Grande Fiume Luigi Poli per il volontariato e le comunicazioni; il comandante della Polizia Locale Silvio Biffi per Mobilità, sicurezza e servizi essenziali.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione civile appare “quale misura precauzionale, con la presenza della Funzione Sanità oltre che della Funzione Assistenza alla Popolazione” e “sarà l’occasione per ribadire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni”.