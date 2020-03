Coronavirus, attività ambulatoriali: numeri utili

Si segnala che nell’ambito dell’emergenza Coronavirus sono stati attivati i contatti telefonici per ricevere informazioni sulla sospensione dell’attività ambulatoriale. Ecco i numeri disponibili: Mantova 0376 201443, 0376 435415, 0376 435416; Asola 0376 721552; Bozzolo 0376 909362; Borgo Mantovano 0386 717364.

Per prenotare visite ed esami in urgenza (classe U, entro 72 ore) e in urgenza differibile (classe B, entro 10 giorni) è possibile chiamare il numero 0376 201704.

Per informazioni su prestazioni in libera professione contattare lo 0376 201715.

La fascia oraria per le chiamate è dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO