Coronavirus, raccolta fondi per l'Oglio Po

CASALMAGGIORE (10 marzo 2020) Raccolta fondi per la terapia intensiva dell'ospedale Oglio Po. L'iniziativa è di Mirco Mongili di Quattrocase e Gabriele Busi. "In accordo con l'Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore abbiamo deciso di creare una raccolta fondi per supportare la terapia intensiva dell’Ospedale Oglio Po. I soldi saranno devoluti all'associazione "Amici dell'Ospedale di Casalmaggiore" che procederà poi con l'acquisto di attrezzature per il reparto di terapia intensiva.



[DONA QUI]

