Guida in stato di ebbrezza, denunciato anche per porto abusivo d'armi

VIADANA (10 marzo 2020) - Nella giornata di oggi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno denunciato un uomo, nato in provincia di Cosenza ma residente a Viadana, per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi. I militari infatti, nella serata di domenica, erano stati allertati da automobilisti che avevano notato in via Parri un uomo in forte stato di alterazione che stava compiendo manovre pericolose alla guida di un furgone. L’immediato intervento ha permesso di fermare il guidatore, classe 1962, che mostrava evidenti effetti di alterazione dovuta ad abuso di sostanze alcoliche. Infatti, i successivi accertamenti hanno consentito di appurare che l’uomo aveva un tasso alcolemico di quasi 4 volte quello consentito. Inoltre, a seguito di perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 coltelli, senza averne l’autorizzazione. Cosi al termine delle formalità, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi.

