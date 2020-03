Il lutto, si è spento Benasi: 'Umanità e professionalità'

CASALMAGGIORE (10 marzo 2020) - «Un pilastro». Così Stefano Assandri, presidente della sezione Avis di Casalmaggiore, definisce il dottor Ivano Benasi, 72 anni (era nato il 4 agosto 1947 a Casalmaggiore). Il medico è scomparso domenica mattina, lasciando il popolo dei donatori di sangue, ma più in generale una intera comunità, nel cordoglio più profondo.

Perché Benasi era un vero punto di riferimento a Casalmaggiore, sia per la sua grandissima disponibilità che per il suo spessore professionale. Un uomo che coniugava al massimo le qualità richieste a un medico: preparazione e umanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO