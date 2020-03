Coronavirus, una malata: 'Vi racconto la mia odissea'

CASALMAGGIORE (9 marzo 2020) - “Mi sono attenuta a tutte le indicazioni fornite ma non ho avuto risposte”. La nostra interlocutrice si chiama Eleonora e ha deciso di rendere nota la sua disavventura.

“Martedì sera - racconta - ho iniziato a sentimi male in modo abbastanza pesante: febbre a 38, raffreddore, tosse, mal di gola e un mal di testa davvero invalidante. Ho fatto tre giorni fuori gioco, quando mio marito era al lavoro, venivano i miei genitori a tenere mio figlio (2 anni e mezzo), questo fino a venerdì notte quando mi sono svegliata due volte perché mi mancava il respiro... Spaventata ho chiamato il 1500 (alle 4:00 di mattina) e mi hanno risposto consigliandomi di chiamare la guardia medica al numero verde, per sentire il da farsi. Sabato mattina inizio a chiamare la guardia medica, dopo quattro ore chiamo il 112 per dire che non riuscivo a contattare la guardia medica, ma vengo bloccata subito dicendo che quello era il numero e non c’era nient’altro da fare... presa dallo sconforto ho scritto ad una ragazza che conosco, che lavora all’ospedale Oglio Po e che, come tutte le persone lì dentro, sa darti l’anima per aiutarti, nonostante la situazione critica. Alla fine, su suo suggerimento, ho richiamato il 112 per chiedere se e come si può fare un tampone domiciliare per il coronavirus”.

Ma nulla da fare: “E qui un'altra odissea, altri due numeri verde da chiamare... finalmente domenica mattina, dopo 24 ore di telefonate ho preso la linea con l’ATS Val padana. Ho spiegato i sintomi e combaciavano tutti, ho detto di non sapere se ho incontrato persone positive al coronavirus, ma svolgendo un lavoro a contatto con il pubblico non è un’ipotesi così remota. Bene… il risultato? Nessuno! Il tampone viene fatto solo se ci sono i sintomi e se si è venuti a contatto con una persona affetta dal virus (entrambe le cose) altrimenti niente, altrimenti te ne stai a casa in isolamento per 14 giorni, anche se a casa c’è tuo marito e tuo figlio di due anni e mezzo e rischi di contagiarli, anche se i tuoi genitori fanno parte della fascia degli over 65 a rischio e per aiutarti con il nipote rischiano la salute, anche se sei guarita - perché forse era solo un’influenza - e magari in ufficio hanno bisogno di te, perché il tuo collega è da solo e neanche lui sta troppo bene e anche se hai perso una giornata cercando di avere qualche risposta e delucidazione in più. Trovo questa condizione allucinante!”

Conclude Eleonora: “Morale? Tuteliamoci noi perché nessuno ci aiuta, le persone che ci mettono la faccia sono gentilissime e fanno un lavoro encomiabile, ma per tutto il resto ci dobbiamo arrangiare, i protocolli sono rigidi e non vengono adattati alle persone… Dobbiamo essere responsabili e pensare a quanto un nostro gesto potrebbe danneggiare qualcun altro, anche in modo irreparabile. Dobbiamo stare in casa! Fatelo per voi, per le persone che amate e anche per chi non conoscete”.

Questo pomeriggio Eleonora stava meglio. La voce non era ancora a posto, ma il peggio era passato.