Scontro violento all'incrocio, due feriti

VIADANA (9 marzo 2020) - E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8.15 all'incrocio tra via Ottoponti Bragagnina e strada Prato Chiozzo. Protagoniste due autovetture, la Fiat Multipla condotta da A.P., un uomo di 78 anni, residente a Viadana, e la Fiat Marea condotta da S.S., una 46enne abitante a Quattrocase, frazione di Casalmaggiore. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, la Multipla sarebbe uscita da via Prato Chiozzo mentre da sinistra, proveniente da Quattrocase e diretta verso l'incrocio che porta a Casaletto, stava sopraggiungendo la Marea. I due veicoli sono entrati in collisione. Sul posto i carabinieri di Viadana, i vigili del fuoco di Viadana, le autoambulanze della Croce Verde e della Padana Soccorso e l'automedica dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. I feriti sono stati portati in ospedale in codice verde e giallo, per contusioni di varia gravità.