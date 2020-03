Coronavirus, il Rotary Club Piadena Oglio Chiese donerà duemila mascherine

PIADENA-CANNETO-ASOLA (9 marzo 2020) Vista l'emergenza Coronavirus, il Rotary Club Piadena Oglio Chiese ha deciso di donare duemila mascherine a parte del territorio di competenza: Piadena Drizzona, Canneto sull'Oglio e Asola. La consegna delle mascherine per Piadena avverrà questa mattina in municipio. Le protezioni, in questo caso, sono destinate alla casa di riposo San Vincenzo di Vho. Canneto le distribuirà alle associazioni che si occupano della terza età. Per Asola ancora non è nota la destinazione.