Coronavirus, disattivato il punto nascita di Asola: parti a Mantova

ASOLA (9 marzo 2020) - A seguito dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Direzione Strategica dell’Asst di Mantova ha partecipato all’Unità di crisi convocata dalla Prefettura. Obiettivo il coordinamento territoriale, con riferimento alle misure tese a ridurre la mobilità sul territorio.



Per fare fronte all’incremento delle esigenze assistenziali anche della nostra provincia, oltre al già citato aumento dei posti letto per accogliere nuovi pazienti, si è deciso di disattivare il punto nascita del presidio di Asola per recuperare spazi e personale da adibire alle attività legate all’emergenza Coronavirus. I parti di Asola saranno concentrati all’ospedale di Mantova.



Si è concordato che tutti i professionisti potranno continuare a raggiungere il loro posto di lavoro e, in caso di controllo, sarà sufficiente mostrare il proprio tesserino identificativo. Per i fornitori, ASST provvederà a rilasciare un documento che attesti la regolarità del viaggio relativamente alla fornitura o all’intervento tecnico richiesto.

L’attività degli Urp aziendali sarà garantita solo telefonicamente. I servizi essenziali continueranno ad essere assicurati. Si raccomanda ai cittadini di ridurre al minimo i rapporti sociali e gli spostamenti, adottando le misure di profilassi ulteriormente richiamate nel Decreto.