Coronavirus, uno striscione per ringraziare il personale dell'Oglio Po

CASALMAGGIORE (8 marzo 2020) - Uno telo bianco scritto a mano è comparso nella notte tra sabato e domenica vicino all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore: “A medici, infermieri e tutto il personale, grazie”. Un modo per esprimere vicinanza, incoraggiamento e gratitudine agli operatori del nosocomio casalese alle prese, da giorni, e per altre settimane a venire, con l’emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19 e con i suoi rischi. Striscioni analoghi erano comparsi in precedenza sulle cancellate degli ospedali di Cremona e di Crema.

