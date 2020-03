Coronavirus, da mamma a tempo pieno a infermiera in corsia

GUSSOLA (8 marzo 2020) - Finora mamma a tempo pieno di tre figli, ha deciso di tornare al suo vecchio lavoro - quello di infermiera - rispondendo agli appelli per la ricerca di personale sanitario vista l’emergenza provocata dal Coronavirus. Una bella storia da raccontare oggi, 8 marzo. Doris Bia, assessore del Comune di Gussola con delega nelle materie Ambiente, Sviluppo Sostenibile e Cultura, ha sentito fortissima la richiesta di aiuto e da ieri mattina è in servizio nel reparto di Medicina 2 dell’ospedale Oglio Po. Lei stessa ha comunicato la sua decisione con un post sul suo profilo Facebook nella serata di venerdì.

La decisione ha suscitato moltissimi commenti positivi, tra cui quello del sindaco di Gussola, Stefano Belli Franzini: «Da sindaco, come ti ho già detto di persona, non posso che stimarti ed esserti grato, una scelta davvero coraggiosa ed altruista». Un plauso anche dall’interno dell’Oglio Po: «Grazie, perché qui cominciamo a far fatica a coprire i turni».

