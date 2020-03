Piadena Drizzona e Torre de’ Picenardi aderiscono a «M’illumino di meno»

PIADENA DRIZZONA/TORRE DE' PICENARDI (8 marzo 2020) - L’attenzione rivolta all’emergenza Coronavirus non ha frenato, nel territorio piadenese - in particolare a Piadena Drizzona e a Torre de’ Picenardi - l’adesione a «M’illumino di meno», l’iniziativa, ormai divenuta tradizione, della trasmissione Caterpillar di Radiodue Rai. Un evento che vuole sensibilizzare i cittadini su un tema delicato e importante qual è il risparmio energetico. La data prescelta, quella del 6 marzo, ha visto la partecipazione di diverse città che hanno tolto la luce a piazze e monumenti storici. È successo, ad esempio, a Piadena Drizzona, dove è stata tolta l’illuminazione pubblica di piazza Garibaldi a partire dalle 18 e per tutta la notte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO