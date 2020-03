Il Gruppo Donne 8 marzo compie trent'anni

PIADENA DRIZZONA (8 marzo 2020) - Niente tradizionale bancarella della mimosa oggi, ma il Gruppo Donne 8 marzo di Piadena Drizzona compie 30 anni. Il sodalizio è nato nel 1990 dall’idea di Mercedes Veneroni. «Mercedes — dicono le componenti del sodalizio — era una nostra cara amica ed ebbe l’idea di “usare” la festa della donna per raccogliere fondi per finanziare progetti rivolti in modo particolare a donne e a famiglie in difficoltà. Nel corso degli anni abbiamo continuato ad offrire mimosa e con il ricavato a contribuire alla realizzazione di diversi progetti. È un gesto modesto che vuole essere anche un’occasione di incontro. È un abbraccio».

Trent’anni di bancarella della mimosa hanno aiutato la realizzazione di azioni di solidarietà come quelle a favore di bambini iracheni in collaborazione con Amnesty International, corsi di alfabetizzazione per donne africane in collaborazione con Emmaus Benin ed Emmaus Burkina, adozioni a distanza.

