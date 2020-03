BOZZOLO (6 marzo 2020) - Il territorio viadanese piange il politico Francesco Lungarotti, spentosi all’ospedale di Mantova, a seguito di malattia, a 73 anni. Residente a Marcaria e figura molto nota nel territorio, dopo un mandato amministrativo come consigliere comunale a Marcaria, si era candidato sindaco a Bozzolo nel 2009 a capo della lista ‘La tua Bozzolo’, senza venir eletto ma entrando in consiglio comunale. Durante il mandato 2009-2014 passò in maggioranza diventando anche assessore.

Nato a Redondesco il 30 giugno 1946, il suo volto era noto a tutti, anche grazie al lavoro svolto come impiegato comunale all’ufficio anagrafe. Prima a San Martino dall’Argine, poi a Bozzolo ed infine ad Asola, fino al raggiungimento della pensione.

