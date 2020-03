Coronavirus, primi due casi a Commessaggio

COMMESSAGGIO (5 marzo 2020) - Due cittadini di Commessaggio sono risultati positivi al Coronavirus. A darne notizia il sindaco Alessandro Sarasini, tramite la pagina Facebook del Comune: "Due nostri cittadini sono in isolamento volontario a casa loro essendo risultati positivi al tampone del Covid-19. Entrambi stanno bene senza alcun sintomo. Sono a casa in buone condizioni di salute. Siamo in contatto con loro per monitorare la situazione. È stata attivata la procedura prevista dal protocollo per coordinare l'attività. Si invitano pertanto i cittadini a stare tranquilli e a non procurare inutili allarmismi. Ribadiamo l'importanza dell'applicazione delle norme di comportamento indicate nei DPCM. Non vi è alcuna necessità di individuare i soggetti quindi vi invito ad evitare 'la caccia alle streghe' ma semplicemente ad adottare ogni precauzione già prevista nei DPCM ed uscire il meno possibile, soprattutto le persone oltre i 65 anni o chi ha particolari patologie. Eventuali aggiornamenti saranno prontamente comunicati".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO