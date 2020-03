Quattro gomme tagliate, indaga l'Arma

VIADANA ( 5 marzo 2020) - I Carabinieri della Stazione di Viadana stanno indagando su un danneggiamento di un’autovettura avvenuto questa notte, in via Leonardo da Vinci. Alla macchina, sono state tagliate tutte le quattro gomme, ed è stato cosi necessario l’intervento del carro attrezzi per la rimozione. I Carabinieri, dopo la denuncia della vittima, stanno visionando le telecamere della zona, al fine di individuare il malvivente, che già in passato aveva danneggiato la stessa vettura, parcheggiata sempre poco distante; i militari stanno valutando tutte le possibilità, sia che possano essere atteggiamenti incivili di chi rivendica un parcheggio, sia che possano essere invece atti legati alla vita privata del proprietario, cercando di analizzare se qualcuno possa aver meditato di compiere questi gesti per del rancore in corso o vecchie ruggini. Sicuramente, essendo la zona centrale, le telecamere del Comune e degli istituti bancari dovrebbero fornire ai militari elementi utili all’individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili, che saranno ovviamente perseguiti penalmente per il reato di danneggiamento.