L’Asolana e la Padana tracciati per gimcane

Come ben sanno gli automobilisti e i camionisti che le frequentano, le strade del nostro territorio — le provinciali 343 Asolana e 10 Padana inferiore su tutte — già non erano messe bene in diversi tratti. La pioggia degli ultimi giorni in qualche caso ha dato loro un vero colpo di grazia. Ad esempio, lungo la tangenziale di Piadena Drizzona, all’altezza del primo svincolo d’ingresso in paese giungendo da Torre de’ Picenardi, il manto stradale si presenta in uno stato disastroso. Le condizioni atmosferiche hanno fatto cedere l’asfalto ulteriormente, provocando buche e avvallamenti. L’Asolana è messa malissimo in varie zone, come a San Giovanni in Croce all’altezza della cascina Canova, in via Matteotti, all’incrocio con la provinciale Giuseppina, in via Matteotti. Ma l’arteria presenta guai da Piadena a Casalmaggiore. Alcuni giorni fa il sindaco di San Giovanni Pierguido Asinari ha lanciato un appello alla Provincia per un intervento di sistemazione. Ieri mattina i cantonieri erano al lavoro effettuando alcuni rappezzi, che però dureranno probabilmente sino alle prossime piogge. Altri tratti ammalorati sono presenti sempre lungo la 10 in quel di Calvatone, lungo la bretella comunale — della lunghezza di due chilometri e duecento metri — che collega la provinciale 420 Sabbionetana a Quattrocase di Casalmaggiore, il primo tratto della Gronda nord, il by-pass di Vicomoscano. C’è da dire che adesso le richieste di intervento, almeno per quanto riguarda le provinciali Asolana e 10 Padana inferiore non vanno più fatte all’amministrazione provinciale ma all’Anas.

