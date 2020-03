Al ristorante Dal Pescatore il riconoscimento Excellent 2020

CANNETO SULL'OGLIO (5 marzo 2020) - Ancora un prestigioso riconoscimento al ristorante Dal Pescatore di Nadia e Antonio Santini. Nei giorni scorsi è stato assegnato al locale mantovano il Premio Excellent 2020, che il ristorante mette così in bacheca al fianco di un palmares che prevede, tra gli altri attestati, le tre stelle Michelin.

Il Premio Excellent 2020, per la sezione ristorazione, è stato assegnato al ristorante con la seguente motivazione: «Custode di un paradiso enogastronomico irripetibile, la famiglia Santini, proprietaria dello storico ristorante tre stelle Michelin Dal Pescatore di Runate, ha creato un luogo unico per qualità, tradizione, atmosfera, accoglienza e servizio apprezzato dai gourmand di tutto il mondo». La cerimonia di consegna del del premio è avvenuta a Milano, all’Hotel Principe di Savoia.

