Paola, l'influencer della tavola

PIADENA DRIZZONA (5 marzo 2020) - Con 127 mila follower su Instagram, Paola Collenghi di Piadena Drizzona, fondatrice e autrice dello spazio web «Zenzero & Limone», si piazza al decimo posto nella classifica italiana dei food blogger, coloro cioè che tramite social raccontano il mondo del cibo proponendo le loro ricette. Paola, docente di ruolo di inglese alle scuole medie di Ostiano, ha un numero assai corposo di follower anche su Facebook, pari a 466.148. La classifica è stata pubblicata dal sito «Mangia e Bevi». Per la cronaca, al primo posto della classifica dei food blogger c’è Benedetta Rossi, volto di «Food Network», con il suo «Fatto in casa da Benedetta», seguito da 2,2 milioni di follower.

«Sono sbalordita», ci dice la influencer piadenese. «Per me è davvero una grande soddisfazione». Paola ha iniziato la sua avventura digitale il 6 maggio 2012 e da allora non si è più fermata.

