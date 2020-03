Ritrovamenti archeologici al piede del Baluardo San Nicola

SABBIONETA (4 marzo 2020) - Importanti ritrovamenti archeologici sono stati fatti a Sabbioneta nel corso dei lavori al piede del Baluardo San Nicola a Sabbioneta. Spiega il sindaco Marco Pasquali: "Nel corso dei lavori per la riqualificazione dell'area di San Nicola, finanziati con il contributo di Regione Lombardia e condotti, per gli aspetti archeologici, sotto la direzione scientifica del dott. Leonardo Lamanna della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, è stato riportato in luce un tratto della cortina muraria rinascimentale che collegava il baluardo di San Nicola ed il baluardo di San Giovanni, demolita attorno al 1921 per l'apertura dell'attuale via Pesenti e la realizzazione delle attigue espansioni residenziali.

Il manufatto, in parte nascosto da una scarpata, risulta innestato nel muro divisiorio realizzato lungo il confine di proprietà con la contigua Fondazione Isabella Gonzaga, e si pensa ora di restituirlo ad una piena leggibilità nel quadro del nuovo assetto dell'area, anche come segno tangibile del più consistente tratto di mura abbattuto negli anni Venti del secolo scorso. L'intervento sull'area San Nicola, progettato e diretto dall'arch. Federico Bianchessi di Cremona sotto l'egida del RUP geom. Raffaella Argenti, si contestualizza nel quadro di una serie di iniziative che il Comune di Sabbioneta ha da tempo intrapreso per la riqualificazione del circuito murario, di concerto con la Soprintendenza ed in coerenza con il Piano di Gestione UNESCO. Lo scavo archeologico è stato condotto dal dott. Gianluca Mete."

